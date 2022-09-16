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Орландо Блум присоединится к актерскому составу фильма по Gran Turismo

Британский актер Орландо Блум, известный по франшизам «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец», снимется в фильме по мотивам видеоигры Gran Turismo. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Блум исполнит роль жадного маркетолога, чьей специализацией является коммерческое продвижение автоспорта. По словам издания, герой Блума окажется также поклонником искусства гонок.

Помимо Блума, в картине снимутся начинающий актер Арчи Мейдекве и звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор. Они сыграют подростка-игрока в Gran Turismo, желающего стать профессиональным гонщиком, и его наставника соответственно.

Сценаристами проекта выступят Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бейлин («Король Ричард»). Режиссером фильма станет Нил Бломкамп, снявший «Район № 9» и «Робота по имени Чаппи».

Лента будет основана на реальных событиях. Ее съемки начнутся в конце сентября в Европе. На экраны киноработа выйдет 11 августа 2023 года, прокатом займется Sony Pictures.

Продюсерами картины числятся Асад Куизилбаш и Картер Свон из PlayStation Productions, Дуг Белград и Дана Брунетти, а также сам Холл и создатель оригинальной игры Казунори Ямаути.