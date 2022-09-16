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17:18
Брук Шилдс запустит собственный подкаст о поворотных моментах в жизни людей
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:16

Американская актриса Брук Шилдс, известная по фильмам «Голубая лагуна» и «Прелестное дитя», запустит собственный подкаст «Now What? With Brooke Shields» («И что теперь? С Брук Шилдс»). Об этом сообщил Variety.

Подкаст выпустит компания iHeart Media. Первый эпизод представят 11 октября в приложении iHeartRadio, а также на других платформах. Следующие серии будут выходить еженедельно по вторникам.

В подкасте Шилдс будет обсуждать с экспертами и знаменитостями поворотные моменты в их жизни. Актриса попытается выяснить, какие события обрушиваются на разных людей и как они с ними справляются.

«Каждый успех и каждая неудача сопровождаются выбором, и этот выбор становится ответом на один и тот же вопрос: „И что теперь?“», — рассказали в iHeart.

Гостями подкаста станут в числе прочих Сельма Блэр, Кал Пенн, Селеста Нг и Джулианна Маргулис. Шилдс отметила, что надеется вдохновить слушателей с помощью нового шоу не отступать перед препятствиями на их жизненном пути.

«Моя цель в этом подкасте — подсветить проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, и пролить свет на то, как универсальны наши опыты и как важно не сдаваться», — добавила она.

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