Швейцария без упрощенного визового режима, клип Окси из Петербурга и другие новости дня

Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. Он выразил сожаление, что представители Киева отказались от переговоров.

С начала военных действий более 8 млн украинцев выехали в Европу, но около 5 млн из них уже вернулись на родину, заявили в Еврокомиссии. Беженцы «хотят вернуться домой, строить Украину и превращать ее в преуспевающее государство», поделились там.

Швейцария вслед за Евросоюзом отменила упрощенный визовый режим для граждан России, введенный 13 лет назад. Он предусматривал облегченную процедуру получения турвиз и снижение или отмену ряда сборов.

Международный олимпийский комитет может разрешить атлетам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх, если те согласятся выступать на соревнованиях без национальной символики. В феврале организация просила по возможности отстранять российских спортсменов.

В России останется доступна свободная конвертация валют в рубли — даже «токсичных» доллара и евро, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такая возможность сохранится несмотря на то, что «страны, которые их [„токсичные валюты“] выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались», отметила она.

Банк России снизил ключевую ставку с 8 до 7,5% годовых. По его прогнозам, годовая инфляция в этом году составит 11,0–13,0%.

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий наказания за распространение географических карт, которые «оспаривают территориальную целостность России». Депутаты хотят штрафовать или арестовывать до 15 суток.

Объявлены победители Шнобелевской премии (это ироничный аналог Нобелевки). В этом году лучшими признали алгоритм для любителей распускать сплетни, исследование траектории движения уток и доклад о синхронизации сердцебиения у влюбленных.

После 24 февраля Оксимирон уехал из России, но недавно его заметили на съемках в Петербурге. И вот рэпер выпустил клип «Ойда», снятый на улицах города.

«Аквариум» поделился «Домом всех святых» — своим 25-м официальным (или, как называет такие полноформатники Борис Гребенщиков, «естественным») альбомом. В него вошли 15 песен, записанных при участии грузинской группы «Мгзавреби», гитариста Лео Абрахамса, регги-дуэта Sly & Robbie и других артистов.

МС Сенечка записал первый сольный релиз в этом году — EP «Солнце». Он также показал клип на заглавный трек с него.

Пол Гринграсс, снявший «Ультиматум Борна» и «Превосходство Борна», займется экранизацией нового романа Стивена Кинга «Сказка». В ней речь идет о подростке Чарли, который благодаря загадочной кассете находит портал в другой мир.

Еще одна киноновость по Кингу: в сети появился трейлер триллера «Телефон мистера Харригана» — экранизации новеллы писателя из сборника «Будет кровь». Премьера картины с Дональдом Сазерлендом и Джейденом Мартеллом в главных роях состоится 5 октября на Netflix.