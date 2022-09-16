Правозащитный проект «Апология» исключили из реестра иноагентов

Юридическое лицо правозащитного проекта «Апология» исключили из реестра СМИ — иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Официальная причина: «ООО „Апология“ исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра».

«Апологию» добавили в список иноагентов 6 мая, в тот же день аналогичный статус получили рэпер Моргенштерн*, политики Любовь Соболь* и Леонид Гозман*, а также экс-замминистра энергетики Владимир Милов*.

Ранее избавиться от статуса иноагента удалось шестерым участникам движения «Голос»**, благотворительному фонду «Гуманитарное действие»** (это случилось через суд в феврале, но уже в июне организация вновь была признана иноагентом) и АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности».

** «Голос» и «Гуманитарное действие» признаны НКО-иноагентами.