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Правозащитный проект «Апология» исключили из реестра иноагентов
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:13

Юридическое лицо правозащитного проекта «Апология» исключили из реестра СМИ — иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Официальная причина: «ООО „Апология“ исключено из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра».

«Апологию» добавили в список иноагентов 6 мая, в тот же день аналогичный статус получили рэпер Моргенштерн*, политики Любовь Соболь* и Леонид Гозман*, а также экс-замминистра энергетики Владимир Милов*.

Ранее избавиться от статуса иноагента удалось шестерым участникам движения «Голос»**, благотворительному фонду «Гуманитарное действие»** (это случилось через суд в феврале, но уже в июне организация вновь была признана иноагентом) и АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности».

* Моргенштерн, Любовь Соболь, Леонид Гозман, Владимир Милов признаны Минюстом России СМИ-иноагентами.

** «Голос» и «Гуманитарное действие» признаны НКО-иноагентами.

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Минюст России
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