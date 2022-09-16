Саудовская Аравия создаст национальную авиакомпанию специально для полетов в город будущего

Власти Саудовской Аравии, не успев запустить вторую в стране международную авиакомпанию RIA, объявили о создании третьей. Но ее маршрут будет довольно специфичным — перевозчик станет выполнять рейсы в город будущего Neom (или, как его называют СМИ, «Зеркальная линия»), который сейчас строится на побережье Красного моря.

Как отмечает Arabian Business, предполагается, что самолеты новой компании будут летать из «Зеркальной линии» в города Европы и Азии, в частности, планируются рейсы в Лондон, Париж и другие мировые столицы. И хотя проект находится только на ранней стадии разработки, очевидно, что Саудовская Аравия стремится представить город как отдельное направление с собственной специализированной авиакомпанией.

«Учитывая огромный масштаб Neom и что он должен стать одной из туристических столиц мира, наличие специальной авиакомпании, которая будет летать в этот мегаполис, имеет большое стратегическое значение», — заявил собеседник Arabian Business.

© Neom/YouTube

Бюджет проекта пока неизвестен. Однако, учитывая затраты на создание «Зеркальной линии» (по некоторым данным около 1 трлн долларов), авиакомпания будет не из дешевых.

Инвестором для создания самостоятельного перевозчика «Зеркальной линии», вероятнее всего, станет Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF). Такой вывод делают местные СМИ, так как авиакомпанию RIA тоже спонсирует PIF.

«Все сводится к географии и спросу. Neom расположится между тремя континентами. Оттуда вы сможете добраться до любой точки 40% Земли максимум за четыре часа. Вопрос на данный момент заключается только в том, как все это вписывается в планы двух других перевозчиков — Saudi и RIA», — добавляет источник издания.

Мегаполис будущего не достроен, и жить в нем люди смогут не раньше 2030 года, но на его территории уже есть собственный аэропорт Neom Bay. Попасть туда можно из Эр-Рияда и Дубая, а рейсы выполняет пока еще единственный национальный перевозчик Saudia.

Сейчас по прилете в Neom Bay можно увидеть только пустыню, горы и море. Зато на маршруте летает борт в фирменной ливрее с логотипом Neom.

«Зеркальная линия» строится в северо-западной провинции Табук — на границе с Иорданией и Египтом. Город будет состоять из двух протяженных зданий, полностью зеркальных с внешней стороны. Они расположатся параллельно друг другу. Заявленная высота небоскребов — 490 метров, длина — 120 километров.

На высоте 300 метров появится стадион, а на берегу Красного моря — пристань для яхт. В наземной части города «Зеркальной линии» не будет автомобильных дорог и машин — только пешеходные дорожки, предполагается, что это сократит выбросы углекислого газа. Под землей разместят сервисную инфраструктуру и транспорт. Использовать планируется только возобновляемую энергию.

Однако у проекта есть ряд проблем. Во-первых, Саудовской Аравии сложно даются переговоры на тему иностранных инвестиций. Во-вторых, экологи считают, что целый город высотой 490 метров может нарушить миграционные пути перелетных птиц. Есть опасения и по поводу зеркал — животные просто могут запутаться.