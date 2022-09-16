Исполнительный директор по медиа холдинга Rambler&Co выступил на форуме Baltic Weekend

15 сентября в Петербурге прошел международный коммуникационный форум Baltic Weekend, в который была включена панельная дискуссия «О чем молчат и говорят медиа?».

На ней профессионалы рынка обсудили, чем сегодня дышит индустрия, какие тренды существуют в медиа и как на них реагирует бизнес. Так, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что в последние годы рынок интернет-СМИ «смог обеспечить рост аудитории, необходимый для полноценной конкуренции с телевидением».

По его словам, в период пандемии и самоизоляции запросы на новости увеличились кратно, благодаря чему Rambler&Co зафиксировала абсолютные рекорды за всю историю существования медиа.

«В этом году история повторилась, например, в марте наше издание „Лента.ру“ зафиксировало 1 млрд просмотров и 15 млн уникальных посетителей в день — это шестая часть активной интернет-аудитории, которая сейчас насчитывает 94 млн. Однако мы столкнулись с рядом вызовов — например, Google без объяснения причин отключил нас от источников информации, что привело к сокращению рынка онлайн-СМИ на 30-40%. Значительная аудитория пришла в анонимные Telegram-каналы, правда, в основном, милитаристских тематик», — добавил Цыпер.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co заметил, что к таким вызовом невозможно подготовиться. Однако он выразил уверенность, что запрос на верифицированную информацию останется востребован, и компания сможем не только удержать существующую аудиторию, но и привлечь новую.