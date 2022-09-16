Как и в рамках названных идентично с будущей пластинкой треков «Quiet the Room» и «They Quiet the Room» , а также «Whatever Fits Together» , Баллентайн уходит от более доступного инди-поп- и инди-фолк-звука, характерного для ранних работ, и движется в сторону минималистичных акустических номеров.

Пластинка «Quiet the Room» будет выпущена 14 октября. Пока на счету Skullcrusher только два мини-альбома: одноименный с названием проекта, вышедший в 2020-м, а также EP «Storm in Summer» — он увидел свет через год после дебютной записи.