Проект американской исполнительницы Хелен Баллентайн Skullcrusher опубликовал еще одну новую песню с грядущего альбома «Quiet the Room» — она получила название «It’s Like a Secret».
Как и в рамках названных идентично с будущей пластинкой треков «Quiet the Room» и «They Quiet the Room», а также «Whatever Fits Together», Баллентайн уходит от более доступного инди-поп- и инди-фолк-звука, характерного для ранних работ, и движется в сторону минималистичных акустических номеров.
Пластинка «Quiet the Room» будет выпущена 14 октября. Пока на счету Skullcrusher только два мини-альбома: одноименный с названием проекта, вышедший в 2020-м, а также EP «Storm in Summer» — он увидел свет через год после дебютной записи.