Реклама
Новости
Новый фильм Тайки Вайтити «Next Goal Wins» выйдет весной 2023 года
19:07
Исполнительный директор по медиа холдинга Rambler&Co выступил на форуме Baltic Weekend
19:02
18-летний хакер представился сотрудником Uber, взломал его систему и сообщил об этом в рабочем чате
18:40
Вышел трейлер сериала Райана Мерфи «Монстр: История Джеффри Дамера» — о серийном убийце
18:17
mskagency.ru
Временно исполняющей обязанности главреда «Комсомольской правды» стала Олеся Носова
18:04
Ритуалы древних майя, алгоритм для сплетников и лось для краш-теста: лауреаты «Шнобелевки-2022»
17:45
В Госдуме предложили арестовывать за распространение карт, «оспаривающих целостность России»
17:29
ЦБ: в России останется доступна свободная конвертация валют — даже «токсичных»
17:18
Путин: Россия сделает все для скорейшего прекращения конфликта на Украине
17:11
Jane Air/YouTube
Jane Air вернулись с первым за семь лет альбомом «Миелофон»
16:47
Folkpro выпустил EP «Чекай гиганта». На нем — фиты с Tveth, Polyana и Grim Sickers
16:46
Экранизацию нового романа Стивена Кинга снимет режиссер фильмов о Джейсоне Борне
16:26
МОК допустил участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях при отказе от символики
16:08
IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов
15:52
«Энергичная пульсация»: Антоха MC выпустил второй мини-альбом за год
15:25
Nickelback/YouTube
Секретный концерт Nickelback в клипе «San Quentin»
15:16
Леонардо Ди Каприо могут позвать во второй сезон «Игры в кальмара». Актер фанатеет от сериала
14:59
Сериал «1703», где Гоша Куценко играет прожженного опера, выйдет на Okko в конце сентября
14:31
«Ъ»: после ухода международных стримингов «Яндекс» заблокировал на 40% больше пиратских ссылок
14:28
Исследование: рынок рекламы в России за первые полгода 2022-го сократился на 6%
13:59
Skullcrusher выложила еще одну композицию с пластинки «Quiet the Room» — это «It’s Like a Secret»
Денис Ламехов
Вчера в 14:49

Проект американской исполнительницы Хелен Баллентайн Skullcrusher опубликовал еще одну новую песню с грядущего альбома «Quiet the Room» — она получила название «It’s Like a Secret».

Как и в рамках названных идентично с будущей пластинкой треков «Quiet the Room» и «They Quiet the Room», а также «Whatever Fits Together», Баллентайн уходит от более доступного инди-поп- и инди-фолк-звука, характерного для ранних работ, и движется в сторону минималистичных акустических номеров.

Пластинка «Quiet the Room» будет выпущена 14 октября. Пока на счету Skullcrusher только два мини-альбома: одноименный с названием проекта, вышедший в 2020-м, а также EP «Storm in Summer» — он увидел свет через год после дебютной записи.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение