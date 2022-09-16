Экранизацию нового романа Стивена Кинга снимет режиссер фильмов о Джейсоне Борне

Британский режиссер Пол Гринграсс, снявший «Ультиматум Борна» и «Превосходство Борна», займется экранизацией новой книги Стивена Кинга «Fairy Tale» («Сказка»). Об этом сообщает Deadline.

Бестселлер Кинга рассказывает о 17-летнем Чарли, который после смерти пожилого друга обнаруживает кассету с записанной на нее загадочной историей. Находка открывает подростку портал в другой мир, где идет война добра со злом.

Кинг, давний поклонник Гринграсса, продал ему права на киноадаптацию за символичную плату в 1 доллар. «Излишне говорить, что я фанат Пола Гринграсса и думаю, что он прекрасно подходит для этого фильма», — поделился писатель.

Продюсировать картину Гринграсс будет с Грегом Гудманом, работавшим над «Восьмой милей», «Джейсоном Борном» и «Людьми Икс: Первый класс».

Накануне вышел трейлер другой экранизации Кинга — триллера «Телефон мистера Харригана» от режиссера Джона Ли Хэнкока («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса»). На Netflix картина появится 5 октября, став первой из череды фильмов по мотивам сборника новелл «Будет кровь».