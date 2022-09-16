В Госдуме предложили арестовывать за распространение карт, «оспаривающих целостность России»

В Госдуму по поручению ее спикера Вячеслава Володина внесли два законопроекта, «направленные на противодействие экстремизму и защиту территориальной целостности России». Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно первому документу, экстремистскими будут считаться географические карты и другие изображения, которые «оспаривают территориальную целостность России». За их распространение депутаты предложили штрафовать или арестовывать до 15 суток, а юридических лиц наказывать штрафом до миллиона рублей.

Еще одно их предложение — административное наказание за распространение экстремистских материалов, которые не внесены в соответствующий федеральный список, но признаны экстремистскими по законодательству.

Необходимость инициативы Пискарев аргументирует «активным распространением» географических карт, на которых «оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны».

Наибольшую опасность, по его мнению, представляют такие материалы для детей. В пример Пискарев приводит детские фотообои с картой мира, где Крым изображен частью Украины. Речь идет о фотообоях, продававшихся в «Леруа Мерлен». В конце июля Володин поручил провести проверку в сети магазинов.

«Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться», — уверен Пискарев, предложивший действующий закон о фейках про ВС РФ и законопроект об ужесточении наказания за вмешательство иноагентов в российские выборы.

В составлении нового законопроекта о картах его помогали коллеги по комитету Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.