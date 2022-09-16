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IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:52

Международный союз биатлонистов (IBU) решил продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает «Интерфакс».

За такое решение проголосовали 39 человек, против выступили двое, воздержались пятеро.

Конгресс также сохранил приостановку деятельности Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) «до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU». За это проголосовали 40 членов, против выступил один, воздержались четверо.

26 февраля Международный союз биатлонистов разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на Кубке мира в качестве нейтральных атлетов. Однако спортсмены обеих стран отказались от участия в соревнованиях.

29 марта Международный союз биатлонистов приостановил членство федераций из России и Беларуси из‑за ситуации на территории Украины. «IBU будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересмотрит это решение в случае изменения обстоятельств», — говорилось в релизе.

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