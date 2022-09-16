«Энергичная пульсация»: Антоха MC выпустил второй мини-альбом за год

Антоха MC поделился мини-альбомом «Энергичная пульсация» с тремя треками на борту. Послушать его можно в «Яндекс Музыке», Spotify, Apple Music и «ВКонтакте».

Тексты для песен Антоха написал на основе сообщений, которые пользователи прислали ему через бот VK. Одна песня вдохновлена историей будущего врача из глубинки Артемия, помогающего людям, другая — девушкой Екатериной, которая работает бухгалтером, но страстно любит джампинг-фитнес.

«Энергичная пульсация» — вторая за год пластинка музыканта. В июне он выпустил EP «Летний», наполненный легкими и освежающими треками.