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«Ъ»: после ухода международных стримингов «Яндекс» заблокировал на 40% больше пиратских ссылок
Денис Ламехов
Сегодня в 11:28

За июнь — август 2022 года российская поисковая система «Яндекс» удалила 9,1 млн ссылок на пиратский контент — на 2,7 млн больше по сравнению с прошлым летом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании.

Таким образом, рост составил чуть более 42%. «По ушедшим из России платформам типа Netflix пиратство возросло однозначно. Если нельзя посмотреть официально, значит, люди будут смотреть неофициально. По самим пиратам (числу таких ресурсов. — Прим. ред.), думаю, все примерно так и было», — заявил глава отдела по антипиратству онлайн-платформы Start Сергей Василенко.

С ним солидарен директор по развитию Wink Антон Володькин: «Основной интерес — голливудские премьеры и эксклюзивный контент западных площадок. Пиратские сайты постоянно меняют названия. Контроль не ослаб, скорее вырос спрос».

Однако уход международных стримингов повлиял и на ситуацию с незаконным копированием продукции российских онлайн-кинотеатров: «Иностранные производители качественно защищали контент, тем самым помогая всему рынку бороться с пиратством», — заявила генеральный директор киноплатформы Premier Софья Митрофанова.

Он добавила: «Теперь, когда пиратские сервисы получили „эксклюзивно“ контент Netflix, они стали процветать и усиливаться. Разумеется, они не воруют выборочно по принципу того, что правообладателя нет в стране. Контент российских видеосервисов страдает точно так же, только теперь бороться с этим намного сложнее».

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что в 2021-м 48% пользователей онлайн-кинотеатров признавались, что ищут фильм на пиратских платформах, если не могут найти его в легальных источниках.

«В этом и, вероятно, следующем году показатель существенно вырастет, учитывая, что и видеосервисы, и офлайн-кинотеатры лишились всех крупных западных новинок. В ближайшие год-два рынок пиратского контента будет процветать», — прогнозирует собеседник «Коммерсанта».

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