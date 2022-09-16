Реклама
Новости
IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов
15:52
«Энергичная пульсация»: Антоха MC выпустил второй мини-альбом за год
15:25
Nickelback/YouTube
Секретный концерт Nickelback в клипе «San Quentin»
15:16
Леонардо Ди Каприо могут позвать во второй сезон «Игры в кальмара». Актер фанатеет от сериала
14:59
Сериал «1703», где Гоша Куценко играет прожженного опера, выйдет на Okko в конце сентября
14:31
«Ъ»: после ухода международных стримингов «Яндекс» заблокировал на 40% больше пиратских ссылок
14:28
Исследование: рынок рекламы в России за первые полгода 2022-го сократился на 6%
13:59
Из соцсетей Маркуса Мамфорда
Маркус Мамфорд выпустил очень личный сольный альбом
13:37
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
13:34
МС Сенечка выпустил EP «Солнце»
13:12
Швейцария отменила упрощенный визовый режим для россиян вслед за Евросоюзом
13:06
Около 5 млн украинских беженцев вернулись на родину
12:18
Из соцсетей The Mars Volta
The Mars Volta выпустили первый за десятилетие студийный альбом
11:06
«Ведомости»: ЦБ хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 — сейчас их 11
11:02
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Астану и запрет переизбираться президентом
10:05
BoF: Gap разрывает контракт с Канье Уэстом
09:47
Фрэнсис Лоренс снимет фильм об американской рок-группе Sublime
03:02
Из соцсетей Реже-Жана Пейджа
Реже-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале по мотивам «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
02:22
Вышел трейлер «Телефона мистера Харригана» — экранизации новеллы Стивена Кинга
01:37
Младшая сестра Лорд выпустила дебютную песню «Threads»
01:04
Леонардо Ди Каприо могут позвать во второй сезон «Игры в кальмара». Актер фанатеет от сериала
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек хочет предложить Леонардо Ди Каприо роль в сериале. Премьера второго сезона намечена на 2024 год, планируется и третий, передает Variety.

Дон Хек уточнил, что в следующем сезоне не будет известных голливудских актеров, а действия будут происходить в Южной Корее, но в третьем сезоне создатели могут позвать кого‑нибудь из Америки, например Ди Каприо, большого фаната «Игры в кальмара».

Какая роль — эпизодическая, полноценная или же камео — достанется Ди Каприо, корейский режиссер не уточнил. Если же американский актер действительно снимется в «Игре в кальмара», то это будет его первая роль на телевидении после «Проблем роста».

Съемки второго сезона, у которого увеличился производственный бюджет, начнутся в 2023 году, объявил Дон Хек.

«Несмотря на большое количество новостей об „Игре в кальмара“ и выигранных наград, более важен и радостен для меня тот факт, что корейский контент доходит до широкой аудитории и пользуется любовью людей по всему миру. Я надеюсь, что будет выходить еще больше корейского контента наподобие второго и третьего сезонов „Игры в кальмара“, чтобы еще больше блестящих режиссеров, актеров и актрис получили возможности встретиться с мировой аудиторией», — сказал Дон Хек.

«Игру в кальмара» впервые показали на Netflix почти ровно год назад. Сериал произвел фурор во всем мире, став первой корейской дорамой, возглавившей мировую десятку самых популярных шоу американского стриминга сразу в 94 странах. В первые 28 дней после премьеры, по данным Netflix, сериал набрал колоссальные 1,65 млрд часов просмотров.

Помимо наград на «Золотом глобусе» и премии Гильдии киноактеров, «Игра в кальмара» получила 14 номинаций на премию «Эмми» и одержала победу в 6 из них: «Лучший режиссер драматического сериала», «Лучшая женская роль в драматическом сериале», «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», «Лучший дизайн», «Лучшее исполнение трюков» и «Лучшие спецэффекты в эпизоде».

Как первый корейский режиссер, получивший премию «Эмми», Дон Хек говорил, что всегда стремился выйти на международный уровень, но никогда не рассчитывал на такой успех. Он понадеялся, что победы на «Эмми» послужат источником вдохновения для будущих авторов со всего света.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Netflix
люди
Леонардо ДиКаприоДон Хек
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение