Леонардо Ди Каприо могут позвать во второй сезон «Игры в кальмара». Актер фанатеет от сериала

Режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хек хочет предложить Леонардо Ди Каприо роль в сериале. Премьера второго сезона намечена на 2024 год, планируется и третий, передает Variety.

Дон Хек уточнил, что в следующем сезоне не будет известных голливудских актеров, а действия будут происходить в Южной Корее, но в третьем сезоне создатели могут позвать кого‑нибудь из Америки, например Ди Каприо, большого фаната «Игры в кальмара».

Какая роль — эпизодическая, полноценная или же камео — достанется Ди Каприо, корейский режиссер не уточнил. Если же американский актер действительно снимется в «Игре в кальмара», то это будет его первая роль на телевидении после «Проблем роста».

Съемки второго сезона, у которого увеличился производственный бюджет, начнутся в 2023 году, объявил Дон Хек.

«Несмотря на большое количество новостей об „Игре в кальмара“ и выигранных наград, более важен и радостен для меня тот факт, что корейский контент доходит до широкой аудитории и пользуется любовью людей по всему миру. Я надеюсь, что будет выходить еще больше корейского контента наподобие второго и третьего сезонов „Игры в кальмара“, чтобы еще больше блестящих режиссеров, актеров и актрис получили возможности встретиться с мировой аудиторией», — сказал Дон Хек.

«Игру в кальмара» впервые показали на Netflix почти ровно год назад. Сериал произвел фурор во всем мире, став первой корейской дорамой, возглавившей мировую десятку самых популярных шоу американского стриминга сразу в 94 странах. В первые 28 дней после премьеры, по данным Netflix, сериал набрал колоссальные 1,65 млрд часов просмотров.

Помимо наград на «Золотом глобусе» и премии Гильдии киноактеров, «Игра в кальмара» получила 14 номинаций на премию «Эмми» и одержала победу в 6 из них: «Лучший режиссер драматического сериала», «Лучшая женская роль в драматическом сериале», «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», «Лучший дизайн», «Лучшее исполнение трюков» и «Лучшие спецэффекты в эпизоде».

Как первый корейский режиссер, получивший премию «Эмми», Дон Хек говорил, что всегда стремился выйти на международный уровень, но никогда не рассчитывал на такой успех. Он понадеялся, что победы на «Эмми» послужат источником вдохновения для будущих авторов со всего света.