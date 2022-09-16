АКАР: рынок рекламы в России за первые полгода 2022-го сократился на 6%

Объем рекламного рынка в России за январь–июнь 2022 года составил 250 млрд рублей — это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года, передает «Коммерсант» со ссылкой на отчет профильной Ассоциации коммуникационных агентств России.

В январе–марте рынок вырос на 5%, в апреле–июне рухнул на 16%. По отдельным сегментам индустрии закупок рекламы АКАР данных не публикует. Это происходит уже два квартала к ряду из‑за ухода из России ряда интернет-ресурсов, журналов и поставщиков контента, что «существенно усложнило процесс оценки объемов рекламного рынка», а эксперты «серьезно разошлись в оценке объемов».

Из данных АКАР известно лишь, что для всех сегментов сокращение фиксировалось в двузначных числах, для некоторых из них падение составляло несколько десятков процентов.

В июле группа рекламных агентств OMD OM Group оценивала падение за январь–март в 5%, за апрель–июнь — в 45%. Общее снижение объема рынка за первые полгода, по данным холдинга, составило 26%, до 190 млрд рублей.

Падение объема онлайн-рекламы оценивалось как наибольшее: ее объем за январь–июнь снизился на 34%, до 91 млрд рублей. У рекламы в прессе вложения сократились на 29% (до 3 млрд рублей), у телевизионной рекламы — на 17% (до 74 млрд рублей), у наружной рекламы — на 18% (до 17 млрд рублей).