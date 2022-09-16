Швейцария отменила упрощенный визовый режим для россиян вслед за Евросоюзом

Власти Швейцарии присоединились к визовым ограничениям Европейского союза в отношении граждан России. Об этом сообщается на сайте Федерального совета — высшего руководящего органа страны.

«В результате россияне, желающие получить визу, снова подлежат обычной процедуре. Таким образом, Федеральный совет присоединяется к решению Евросоюза, способствуя тем самым единообразию визовой политики на европейском уровне», — указано в сообщении.

Россия и Швейцария подписали соглашение об упрощении выдачи виз в 2009 году. Оно предусматривало облегченную процедуру получения туристических документов для определенных категорий лиц или поездок, а также снижение стоимости или отмену ряда сборов.

Федеральный совет уточнил: «Однако речь идет не о введении общего визового запрета для граждан России, а о применении к ним вновь обычного порядка, то есть правил визового кодекса».

Евросоюз остановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. Консульский сбор вырос с 35 до 80 евро, а срок выдачи шенгена может затянуться до полугода.

«Афиша Daily» собрала гид по путешествиям в условиях новых ограничений — предлагаем ознакомиться с ним перед планированием поездки.