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The Mars Volta выпустили первый за десятилетие студийный альбом
Семён Гудошников
Сегодня в 08:06

Важнейшая группа для прогрока XXI века The Mars Volta вернулась с новым альбомом, одноименным названию коллектива. Первая за десять лет полноформатная пластинка предварялась синглами «Blacklight Shine», «Graveyard Love» и «Vigil», попавшими в ее 14-строчный треклист.

Профильные издания тепло встретили релиз, обеспечив ему 84 балла из 100 на Metacritic. А NME впервые за долгое время поставил альбому высшую оценку в 5 баллов.

Критики отметили расширение звуковой палитры, в которой латиноамериканские и карибские ритмы щедро приправили сложными партиями синтезаторов, органа и гитарными рифами. Clash назвал «The Mars Volta» самой прямолинейной записью группы, сравнив ее с хитами Питера Гэбриела и электро-фанком начала 80-х.

The Mars Volta образовались на обломках другого коллектива, At the Drive-In, и за период с 2001 по 2012 год записали шесть альбомов. Ключевой принято считать дебютную пластинку «De-Loused in the Comatorium» (2003).

В 2013-м группа прекратила существование, ее покинул вокалист Седрик Бикслер-Завала. В 2021-м музыканты переиздали дискографию The Mars Volta, а также опубликовали множество дополнительных архивных материалов — всего увидели свет 18 дисков с записями.

Во время перерыва Родригес-Лопес и Бикслер-Завала вместе с Фли, басистом Red Hot Chili Peppers и Atoms for Peace, собрали проект Antemasque. В 2014 году он успел выпустить единственный одноименный альбом и прекратил деятельность годом позднее.

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