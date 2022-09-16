Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Астану и запрет переизбираться президентом

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Семён Гудошников
Сегодня в 07:05

Две палаты казахстанского парламента на совместном заседании приняли закон о поправках в Конституцию страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента.

Поправки предполагают увеличение президентского срока до семи лет без возможности переизбрания и переименование столицы Казахстана из Нур-Султана в Астану.

Документ единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 50 сенаторов и 99 депутатов. Теперь он поступит на подпись президенту.

Министр юстиции Канат Мусин, говоря о возвращении столице прежнего названия, отметил, что этот вопрос «долгое время обсуждался обществом», «поэтому с учетом общественного мнения данное предложение было включено в проект закона».

Летом 2022 года вступили в силу поправки к Конституции Казахстана, принятые на референдуме. Они ограничили права и полномочия президента и его родственников, а также отменили ряд привилегий для первого главы государства Нурсултана Назарбаева.

В сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев инициировал новые изменения Конституции, предложив, в частности, запретить избираться на пост президента более одного раза, но увеличив его срок до семи лет.

Переименовать Нур-Султан в Астану в рамках конституционной реформы предложила группа депутатов 2 сентября. 13 сентября Токаев одобрил включение этой инициативы в закон о поправках в Конституцию.

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