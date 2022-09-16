Реге-Жан Пейдж и Глен Пауэлл сыграют в сериале по мотивам «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»

Британский актер Реге-Жан Пейдж, известный по сериалу «Бриджертоны», сыграет вместе с Гленом Пауэллом («Скрытые фигуры», «Каждому свое») в сериале по мотивам фильма «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». Об этом сообщил Deadline.

Новый проект разработают братья-режиссеры Энтони и Джо Руссо, снявшие фильмы «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Финал» и «Серый человек». Сериал выпустит стриминговый сервис Amazon.

Детали о сюжете шоу пока держатся в секрете. Также у сериала пока нет официального названия. Предполагается, что действие развернется в альтернативной версии Америки.

Пейдж сыграет в проекте Буча Кэссиди, а Пауэлл, соответственно, — Сандэнса Кида. Сценарий сериала напишут Каз и Райан Фирпо. Они выступят сопродюсерами шоу наряду с братьсями Руссо, Пейджем и Пауэллом.

«Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» — классический вестерн о двух друзьях-преступниках, выпущенный в 1969 году режиссером Джорджем Роем. Главные роли в оригинале исполнили Пол Ньюман и Роберт Рэдфорд.