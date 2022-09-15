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Вышел трейлер «Телефона мистера Харригана» — экранизации новеллы Стивена Кинга
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:37

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix появился трейлер триллера «Телефон мистера Харригана» — экранизации одноименной новеллы Стивена Кинга, вышедшей осенью 2020 года в сборнике «Будет кровь».

Ролик представляет первый взгляд на картину о дружбе между подростком и стариком, перерастающую в нечто зловещее после того, как один из героев умирает. Второй же оказывается связан с мертвецом необъяснимым и пугающим образом.

Ленту поставил Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса»). Он же написал сценарий картины. Продюсером выступил Райан Мерфи («Американская история ужасов», «Рэтчед»). Созданием фильма занималась студия Blumhouse.

Главные роли в «Телефоне мистера Харригана» исполнили Дональд Сазерленд («Эпидемия», «Голодные игры», «Вторжение похитителей тел») и Джейден Мартелл («Оно», «Достать ножи», «Защищая Джейкоба»).

Фильм выйдет на Netflix 5 октября. Он станет первой из череды экранизаций новелл из книги Кинга «Будет кровь». К релизу также готовятся киноадаптации рассказов «Жизни Чака» и «Крысы».

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тэги
Netflix
люди
Стивен КингДжон ХэнкокРайан МерфиДональд Сазерленд
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