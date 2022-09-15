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Младшая сестра Лорд выпустила дебютную песню «Threads»
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:04

Младшая сестра новозеландской певицы Лорд — Индия Йелич — представила свою дебютную песню под названием «Threads». Она опубликовала ее на различных музыкальных стриминговых сервисах.

Релиз сопровождает клип, снятый режиссерами Максом Мовишем и Джонсом Кроу. В ролике Инди (так девушка предпочитает называться в музыкальной сфере) предстает в освещенной розово-неоновыми огнями спальне.

В треке певица обращается к возлюбленному. «Люблю тебя по-прежнему, но я боюсь, что ты можешь позволить мне разорвать нити, которые мы сплели вместе», — поет она. В финале песни Инди просит своего партнера не уходить.

«В втайне работала над музыкой в течение четырех лет и, наконец, готова поделиться с вами этой частью себя. Это песня о взлетах и падениях влюбленности в 23 года», — заявила в инстаграме* артистка.

«Я думаю о страстном споре, ожидании сообщения, походах в бары Ист-вилладжа с друзьями в Нью-Йорке, хаосе и красоте того, как могла бы развернуться ночь. Возвращении домой в час ночи с музыкой, гремящей в наушниках, и просто наблюдении за окружающим миром. Я помню, как пришла в студию со стихотворением, и милая Лиззи Лэнд помогла мне превратить его в эту песню»

По словам Инди, она сразу поняла, какая песня и написанных ей должна стать дебютной. В ближайшие месяцы певица намерена выпустить и другие свои композиции. Их будут сопровождать видео, связанные с первым клипом.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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