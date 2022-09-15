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Театр имени Вахтангова отменил показы спектакля «Война и мир» Римаса Туминаса в Петербурге
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:33

Театр имени Вахтангова отменил показы в Петербурге спектакля «Война и мир», поставленного бывшим худруком театра Римасом Туминасом. Об этом сообщил «Коммерсант».

По словам директора театра Кирилла Крока, от спектаклей пришлось отказаться по «техническим причинам». Они должны были пройти на сцене Александринского театра 30 сентября, 1 и 2 октября.

Крок направил директору Александринского театра Сергею Емельянову письмо с извинениями. В нем не уточняется, что именно помешало показу постановки.

Об изменениях в московской афише Театра имени Вахтангова пока ничего не известно. Показы «Войны и мира», а также других спекталей Туминаса в столице по-прежнему запланированы.

Ближайший показ «Войны и мира» намечен на 20 сентября. Кроме того, спектакль покажут на главной сцене театра 4 и 5 октября — на эти даты в продаже еще имеются билеты.

Литовский режиссер Римас Туминас покинул пост художественного руководителя Театра имени Вахтангова 6 мая. В театре заявили, что он находился в отпуске из‑за необходимости лечения еще с 1 марта.

Туминас возглавлял труппу театра с 2007 года. После ухода из театра премьер-министр России Михаил Мишустин отозвал премью правительства у режиссера — ее присудили Туминусу в 2021 года за постановку «Царь Эдип».

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КоммерсантКрок
люди
Римас ТуминасМихаил МишустинКирилл КрокСергей Емельянов
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