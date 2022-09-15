Amazon запустил в производство сериал «Бегущий по лезвию 2099». Его спродюсирует Ридли Скотт

Компания Amazon официально согласилась запустить в производство сериал «Бегущий по лезвию 2099» — продолжение фильмов «Бегущий по лезвию» и «Бегущий по лезвию 2049». Об этом сообщил Variety.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Prime Video. Проект будет продюсировать автор первой ленты серии Ридли Скотт. Он поработает над ним вместе с шоураннером Силкой Луизой («Сияющие») и сценаристом «Бегущего по лезвию 2049» Майклом Грином.

Также созданием шоу займутся сценарист Том Спезиали и продюсеры Эндрю Косове, Бродерик Джонсон, Бен Робертс, Дэвид В. Цукер, Клейтон Крюгер, Синтия Йоркин, Фрэнк Гиустра и Иза Дик Хакетт.

Детали сюжета сериала пока держатся в секрете. Известно, что действие шоу развернется в 2099 году, спустя 50 лет после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049» — он вышел в 2017 году. Косове и Джонсон в совместном заявлении отметили, что предложат зрителям «провокационную сюжетную линию».

«Для нас большая честь выпустить это продолжение франшизы „Бегущий по лезвию“, и мы уверены, что при объединении Ридли, Alcon Entertainment, Scott Free Productions и удивительно талантливой Силки Луизы „Бегущий по лезвию 2099“ сохранит интеллект, темы и дух фильмов-предшественников», — заявил глава глобального телевидения Amazon Studios Вернон Сандерс.

Оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» был выпущен Скоттом в 1982 году по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Действие картины разворачивается в антиутопическом Лос-Анджелесе в 2019 году, в котором живут синтетические люди — репликанты.

В 2017 году у ленты появился сиквел, снятый Дени Вильневом. В нем к своим ролям вернулись Харрисон Форд и Джеймс Олмос. Главную роль исполнил Райан Гослинг. Также в фильме снялись Ана де Армас, Дейв Баутиста и Джаред Лето.