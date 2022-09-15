Джон Лайдон обвинил других экс-участников Sex Pistols в попытке «нажиться» на смерти Елизаветы II

Джон Лайдон, бывший фронтмен британской панк-группы Sex Pistols, выпустившей в 1977 году знаменитый трек «God Save The Queen» с осуждением роли королевы Елизаветы II в политике, высказался о том, как видит действия других участников коллектива на фоне ее смерти. Его цитирует NME.
Заявления от имени музыканта опубликовала группа Public Image Ltd. — это его второй проект, активный до сих пор. В них указано: «Джон Лайдон желает дистанцироваться от любой деятельности Sex Pistols, цель которой — нажиться на смерти Елизаветы. Музыканты группы и ее менеджеры одобрили ряд запросов помимо желания Джона».
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Джон написал текст имеющей историческое значение песни и никогда не поддерживал монархию, но ощущает, что королевская семья нуждается в уважении в столь трудное время подобно любой другой семье, когда кто‑то из ее близких умирает».
В ответ представитель Sex Pistols заявил: «Мы не можем понять, на что он [Лайдон] ссылается. Кроме запросов на использование изображений или аудиозаписей в новостных выпусках о королеве и ее влиянии на культуру, ничего нового не выпускается и не рекламируется, если говорить о „God Save The Queen“».
Сам Джон Лайдон выложил твит, в котором было указано: «Покойся с миром, королева Елизавета II». Он использовал тот же ее портрет, что был взят для обложки «God Save The Queen» в 1977-м, но без панковских модификаций, включая наложенный поверх текст.
Лайдон и экс-участники Sex Pistols находятся в состоянии конфликта, в недавнем прошлом они встречались в судах. О том, как сложилась судьба каждого из них, можно прочитать в нашем архивном материале.