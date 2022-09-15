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Джон Лайдон обвинил других экс-участников Sex Pistols в попытке «нажиться» на смерти Елизаветы II
Денис Ламехов
Сегодня в 20:10

Джон Лайдон, бывший фронтмен британской панк-группы Sex Pistols, выпустившей в 1977 году знаменитый трек «God Save The Queen» с осуждением роли королевы Елизаветы II в политике, высказался о том, как видит действия других участников коллектива на фоне ее смерти. Его цитирует NME.

Заявления от имени музыканта опубликовала группа Public Image Ltd. — это его второй проект, активный до сих пор. В них указано: «Джон Лайдон желает дистанцироваться от любой деятельности Sex Pistols, цель которой — нажиться на смерти Елизаветы. Музыканты группы и ее менеджеры одобрили ряд запросов помимо желания Джона».

«По мнению Джона, выбор времени для направленных на извлечение коммерческой выгоды запросов Sex Pistols на тему „God Save the Queen“ особенно безвкусен, неуважителен по отношению к королеве и ее семье.

Джон написал текст имеющей историческое значение песни и никогда не поддерживал монархию, но ощущает, что королевская семья нуждается в уважении в столь трудное время подобно любой другой семье, когда кто‑то из ее близких умирает».

В ответ представитель Sex Pistols заявил: «Мы не можем понять, на что он [Лайдон] ссылается. Кроме запросов на использование изображений или аудиозаписей в новостных выпусках о королеве и ее влиянии на культуру, ничего нового не выпускается и не рекламируется, если говорить о „God Save The Queen“».

Сам Джон Лайдон выложил твит, в котором было указано: «Покойся с миром, королева Елизавета II». Он использовал тот же ее портрет, что был взят для обложки «God Save The Queen» в 1977-м, но без панковских модификаций, включая наложенный поверх текст.

Лайдон и экс-участники Sex Pistols находятся в состоянии конфликта, в недавнем прошлом они встречались в судах. О том, как сложилась судьба каждого из них, можно прочитать в нашем архивном материале.

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Джон ЛайдонЕлизавета II
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