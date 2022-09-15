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США понизили порог стоимости люксовых товаров, разрешенных к поставке в Россию
Денис Ламехов
Сегодня в 18:29

Правительство Соединенных Штатов понизило порог закупочной стоимости предметов роскоши, разрешенных к поставке в Россию: вместо 1000 долларов теперь он составляет 300. Информация об этом распространило Министерство торговли США.

Минторг мотивировал решение тем, что прежние ограничения были более мягкими, чем у союзников Вашингтона. Евросоюз, например, установил порог для люксовых товаров на уровне 300 евро. Если закупочная стоимость ниже, поставки возможны.

Помимо этого, для автомобилей ведомство установило порог в 50 тыс. долларов, а в список предметов роскоши среди прочего добавило фотокамеры — в том числе для подводной съемки и с функцией мгновенной печати, а также запчасти к ним.

Американские власти запретили поставлять на российскую территорию люксовые товары с учетом порога стоимости 16 марта. ЕС сделал это днем ранее.

Согласно оценке Vogue Business, рынок одной только одежды люксовых марок в России по состоянию на август 2020 года составлял 17 млрд долларов. По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в общемировом рынке люкса на начало 2022-го достигала 5%.

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