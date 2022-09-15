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В московском «Поле» пройдет «Метафуршет». Будут восточные песни и шаржист с набережной
Семён Гудошников
Сегодня в 17:34

16 сентября в московском пространстве «Поле» у «Белорусской» пройдет «Метафуршет». Это вечерника в честь столичной премьеры фильма «Экспресс», рассказали «Афише Daily» ее организаторы.

На мероприятии выступят автор саундтрека к фильму Сергей Голиков со своим бард-коллективом «Дорогой Сережа» и сольный проект Евгения Горбунова «Интурист». Хедлайнером выступит азербайджанский певец Cavad Recebov, звезда ютьюба и свадебных торжеств.

Организаторы обещают гала-вечер, вывернутый наизнанку, и тематический трип в радости кавказского колорита. Гостей ждет колесо фортуны алкогольных шотов, художник-шаржист с курортной набережной и придорожное кафе из мира южнороссийских дальнобойщиков.

Начало «Метафуршета» в 22.00, билеты ищите на «Афише».

«Экспресс» — первая полнометражка студии Stereotactic, лауреат кинофестиваля «Окно в Европу». Фильм рассказывает о приключениях молодого жителя Карачаево-Черкесии, который купил в букмекерской конторе счастливый билет на миллион.

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