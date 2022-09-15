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Рэпер Оксимирон заявил, что завел аккаунт на сервисе OnlyFans
Юлия Онодэра
Сегодня в 16:58

Российский рэпер Оксимирон заявил, что открыл аккаунт на сервисе OnlyFans, известном как популярная площадка для вебкам-моделей. Об этом музыкант рассказал на своей странице в инстаграме*.

В действительности артист запустил веб-страницу, не относящуюся к популярной платформе для размещения контента. На ней можно подписаться на e-mail-рассылку. Для чего она была создана, Оксимирон не уточнил.

«Заходите прямо сейчас на oxxxymiron.com/onlyfans и регистрируйтесь совершенно бесплатно! Если через 5 минут после регистрации не пришло письмо — проверяйте спам», — написал рэпер.

Поклонникам музыканта на почту пришли письма, в которых Оксимирон обещает делиться новостями о своей деятельности. «Рассылка — страшный сон для доносчика и цензора, потому что ее не остановить», — добавил он.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской.

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