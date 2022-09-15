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Cosmoscow и «Дзен» собрали мультиформатную энциклопедию современного искусства
Семён Гудошников
Сегодня в 16:37

«Дзен» и Cosmoscow запустили энциклопедию современного искусства «Арт-декодер», состоящую из вертикальных роликов, статей, видео и подкастов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-платформы.

В подборке журналисты, блогеры и люди искусства дают ответы на сложные вопросы, к примеру, почему хаотичный рисунок художника и ребенка — это разные вещи или является ли картина, сгенерированная нейросетью, искусством.

В проекте поучаствовали актриса и режиссер Рената Литвинова, экс-главред «Большого музея» и Men’s Health Кирилл Вишнепольский, телеведущий и блогер Алексей Ярошевский, издание «Правила жизни», музыкальная журналистка Яна Динамика, иллюстратор Gudim и другие.

Энциклопедию современного искусства «Дзен» также закодировал в 6 арт-плакатах — QR-кодах, созданных из элементов работ художников-участников Сosmoscow: Кирилла Манчунского, Димы Ребуса, Ульяны Подкорытовой, Алины Глазун, Тима Парщикова и Ивана Горшкова.

В преддверии ярмарки такие плакаты появились на главных улицах Москвы и в креативных пространствах: на «Винзаводе», в Трехгорной мануфактуре и Artplay. Чтобы расшифровать послания, нужно навести на них камеру смартфона.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит с 15 по 17 сентября в Гостином Дворе. На ней 65 российских галерей представят новые работы своих художников. «Афиша Daily» подготовила гид по интересным секциям, участникам и спецпроектам ярмарки.

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