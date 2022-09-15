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Власти Калининграда отказались от запуска парома в Петербург
Денис Ламехов
Сегодня в 17:41

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что региональные власти отказались от запуска паромного сообщения между Калининградом и Петербургом. Его заявление приводит местное издание «Клопс».

Алиханов рассказал, что владеющая паромом «Принцесса Анастасия» компания Moby SPL не собирается им управлять, а ищет покупателя на судно. Ранее оно перевозило пассажиров между Петербургом и Хельсинки.

«Нам они предлагали его за много миллиардов рублей. Мы не видим в этом целесообразности, потому что судно 1986 года. В условиях санкционного давления — это судно итальянское, непонятно, как его обслуживать и ремонтировать, в случае если что‑то сломается, какие‑то агрегаты. Это первое.

Второе — мы понимаем, что стоимость проезда от Калининграда до Петербурга от 15 тысяч рублей начиналась. То есть понятно, что спроса на две с половиной тысячи кают, даже пусть они все будут по 15 тысяч рублей, <…> не будет. Это будут выброшенные на ветер деньги по приобретению такого парома».
Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области

Впервые о том, что «Принцесса Анастасия» может начать совершать рейсы Петербург — Калининград, Алиханов заявил в апреле. 28 мая министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что паромное сообщение между городами планируют запустить в 2023 году.

Авторы проекта работали над снижением стоимости билета с 15 тыс. рублей на человека в один конец до 8000 рублей за счет развлекательных услуг, отмечал Ермак.

30 мая генеральный директор Moby SPL Сергей Котенев сообщил, что паромную линию пока запускать не будут: «Не принято решение. Пока продолжается переговорный процесс, и инфраструктура не вполне готова».

В ноябре 2021 года РБК передавало, что калининградские власти планировали завершить строительство международного морского терминала по приему круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском рядом с Калининградом в 2019-м. К моменту выхода материала он не был достроен, рассказывало издание.

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Антон АлихановАндрей Ермак
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