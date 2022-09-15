«Самокат» запускает второй сезон гастрономического подкаста

«Самокат» запустил второй сезон подкаста «Истории любимых продуктов». Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-ретейлера.
В новых выпусках речь пойдет об одних из самых популярных продуктов: пасте, майонезе, мороженом, кобуче и других. Ведущие поговорят с экспертами и производителями, поделятся рецептами продуктов, своим опытом и историями.
Первый выпуск, посвященный квасу и комбуче, уже можно послушать. Ведущие подкаста —редакторка раздела «Еда» в «Афише Daily» Вика Боярская и гастрожурналист Роман Лашманов.
Дебютный сезон подкаста стартовал в феврале этого года. Всего было выпущено 12 эпизодов, самыми популярными стали про шоколад и сыр с плесенью.
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