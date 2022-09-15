Patreon обвинили в размещении сексуального контента с детьми. Площадка отвергла обвинения

Пользователи обвинили Patreon в размещении материалов с сексуальным контентом с детьми. Поводом послужили несколько аккаунтов на платформе, где продавали фотографии молодых девушек в купальных костюмах. В одном вирусном тиктоке прозвучал призыв к Минюсту США провести расследование. В компании отвергли все обвинения, назвав их конспирологическими. Ситуацию в подробностях описал Vice, мы пересказываем материал.

Обвинения против Patreon начали циркулировать еще в марте, но на этой неделе вновь стали широко обсуждаться. Это произошло после того, как компания уволила пять сотрудников службы безопасности. В августе некто, утверждавший, что входит в команду по безопасности сервиса, опубликовал отчет, в котором утверждалось, что Patreon игнорирует жалобы на аккаунты с непристойными снимками детей. В твиттере и тиктоке после увольнения сотрудников начали распространяться слухи, что это связано с отчетом и проблемами с детским контентом.

В самом Patreon заявили, что эти вещи никак не связаны. Отчет, представленный пользователем, там назвали мошенничеством, подчеркнув, что абсолютно нетерпимы к сексуализации детей и подростков. Если политика сервиса будет нарушена, платформа удалит любого пользователя и весь связанный с ним контент, нарушающий требования, отметили в компании. Насчет увольнений представитель Patreon заявил, что большинство внутренних инженеров, работающих над безопасностью, своих мест не лишились.

Как выяснил Vice, обвинения пользователей основаны на двух типах контента, которые они обнаружили на платформе. Первый принадлежит «семейным влогерам», которые делились фотографиями своих детей. Второй — снимки взрослой модели, которая ведет себя как несовершеннолетняя. Такой жанр контента для взрослых называется Ageplay («возрастная игра»).

Vice ознакомился с аккаунтом модели. В нем были выставлены на продажу фотосеты с изображениями молодой девушки в купальниках и в разных позах. Содержание аккаунта было помечено как 18+. Издание уточняет, что Patreon требует от создателей взрослого контента документы, подтверждающие, что владелец учетной записи и все люди, появляющиеся в его материалах, достигли совершеннолетия. Тем не менее аккаунт модели, возмутивший пользователей, был удален этим летом с Patreon за неоднократное нарушение правил против сексуализации детей. Аналогичная история произошла и с профилями девушки в YouTube и Instagram.

Другой аккаунт, который послужил основанием для обвинений, содержит фотографии молодой девушки в купальниках на пляже. Владелец этого профиля также ведет «семейный канал» на YouTube, где документирует свою повседневную жизнь и отдых с родными, в том числе с детьми. Как отмечает Vice, Patreon разрешает контент с несовершеннолетними, который не сексуализируется преднамеренно и который не распространяется для сексуального удовлетворения. Несовершеннолетние допускаются на платформу лишь с согласия взрослого. Тем не менее сам тип «семейного контента» нередко в последние годы сталкивался с обвинениями в эксплуатации детей и потому остается спорным.

Отдельно издание указывает правила в отношении обнаженной натуры на Patreon. Изображения голых тел сами по себе разрешены, но нельзя выкладывать порнографию. Под последней площадка понимает «реальных людей, участвующих в сексуальных действиях, таких как мастурбация или половой акт на камеру».

В 2020 году с обвинениями в распространении сексуального контента с детьми столкнулся Pornhub. В статье The New York Times рассказывалось о нескольких случаях, когда ролики с участием несовершеннолетних попадали на сайт. Тогда публикация вызвала широкий резонанс в обществе; Visa и Mastercard запретили использовать свои карты для платежей на Pornhub.

Сперва Pornhub называл заявления об использовании материалов с несовершеннолетними ложными и безответственными, но позже все-таки изменил политику — запретил загружать видео неверифицированным пользователям и скачивать ролики, а также ввел биометрическую идентификацию. Весь контент, выложенный неверифицированными пользователями, площадка удалила.