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14:46
В Петербурге откроется выставка по фильмам Алексея Балабанова
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:44

13 октября в Петербурге на территории «Севкабель Порта» откроется выставка-ретроспектива по фильмам Алексея Балабанова. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Экспозиция проведет зрителей через каждый фильм, над которым работал режиссер. Она позволит увидеть, как идея киноленты полностью захватывала жизнь Балабанова, а созданное кино трансформировало мир, в котором он жил. Рассказчиками — проводниками по экспозиции выступят братья Петр и Федор Балабановы.

На выставке посетители смогут познакомиться как с известными картинами «Брат», «Груз 200», «Я тоже хочу», «Про уродов и людей», «Кочегар», «Морфий», «Мне не больно», так и с неснятыми работами, которые режиссер оставил на разных уровня проработки: «Камера обскура», «Сталкер», «Глиняная яма», «Кожа» и другие.

«Мне кажется, мы создаем очень эмоциональную историю. На этом проекте не будет застывших декораций или безличных аннотаций. Зрители попадут внутрь многогранного и сложного произведения искусства. Сценография и драматургия позволят им „настроить оптику“, почувствовать себя героями кинолент Алексея Балабанова. Вместе с художником мы пройдем сложный, но увлекательный путь: от первых режиссерских проб и экспериментов в кино до момента всенародного признания и успеха», — рассказала автор идеи проекта и куратор выставки Татьяна Гетман.

Билеты можно эксклюзивно приобрести на сайте «Афиши».

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