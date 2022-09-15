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Adobe приобретает Figma за 20 млрд долларов
Денис Ламехов
Сегодня в 14:03

Американская корпорация Adobe, создающая программное обеспечение, приобретает онлайн-редактор интерфейсов Figma. Сообщение появилось на официальном сайте компании.

Сумма покупки составила 20 млрд долларов деньгами и акциями. О такой оценке ранее сообщал The Wall Street Journal, источники Bloomberg заявляли о 15 млрд.

Сделку планируют закрыть в 2023 году, до этого момента организации будут работать независимо друг от друга. Соснователь Figma Дилан Филд останется генеральным директором сервиса, он будет отчитываться перед президентом Adobe Шантану Нарайеном.

Figma была запущена в 2012 году, а резкий скачок популярности пережила в 2020-м: платформа, позволяющая пользователям работать совместно из любых точек, стала особенно востребована во время пандемии.

После 24 февраля 2022 года сервис заморозил корпоративные аккаунты из России и приостановил все продажи на территории страны. Adobe также прекратила продажу продуктов россиянам. Действующие клиенты последней, в свою очередь, могут продлевать подписки.

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