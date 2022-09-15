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Предзаказов на новые iPhone в России стало в 2,5 раза больше
Виктория Шанина
Сегодня в 12:46

За первую неделю после сентябрьской презентации Apple услугой предзаказа новых моделей iPhone воспользовались в 2,5 раза больше россиян, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей МТС.

Как отмечает газета, более 70% оплаченных предзаказов приходится на iPhone 14 Pro и Pro Max — самые дорогие модели в линейке. Наименее востребованным оказался базовый iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайт.

По данным «Ситилинка», за пять дней после открытия предзаказа число заявок на iPhone 14 Pro Max оказалось на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro, и в четыре раза больше, чем на iPhone 14. Самой невостребованной моделью ретейлер называет iPhone 14 Plus.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявляют, что «спрос к новинкам высокий, однако находится в рамках ожиданий». В «Мегафоне» количество предзаказов на новые модели iPhone назвали «сопоставимым с уровнем прошлого года».

Дистрибьюторы электроники говорят, что нехватки новинок Apple в России не ожидается: «По модели параллельного импорта независимые поставщики смогут привезти достаточное количество новых iPhone для удовлетворения спроса». Однако стоимость девайсов будет выше, чем в СНГ, ЕС, Турции и других странах.

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