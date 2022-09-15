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Криптовалюта Ethereum перешла на новый алгоритм — майнить ее на видеокартах больше нельзя

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, перешла на модель Proof of Stake (PoS), чтобы сократить объем потребляемой энергии. Об этом в своем твиттере сообщил сооснователь Ethereum Виталик Бутерин.

«И мы закончили! Всем удачного перехода. Это важный момент для экосистемы Ethereum. Каждый, кто помог осуществить его, сегодня должен гордиться собой», — написал Бутерин.

PoS — это алгоритм, который позволяет майнить Ethereum в цифровом пространстве. Ранее криптовалюта работала по модели Proof of Work (PoW) — когда Ethereum добывается физически, с помощью видеокарт.

Коснется это в основном майнеров — для обычных пользователей цифровой валюты почти ничего не изменится.