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В России учредили День работников Роспотребнадзора 15 сентября
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:08

В России учредили праздник государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщает ТАСС.

Праздник День работников Роспотребнадзора будет отмечаться ежегодно 15 сентября. Именно в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет «О сaнитарных органах респyблики». С тех пор работники санитарно-эпидемиологического надзора считали 15 сентября своим профессиональным праздником.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение двух месяцев закрепить решение о празднике необходимым прaвовым актом.

Ранее Владимир Путин учредил День российской анимации. Он будет праздноваться 8 апреля — в этот день в 1912 году состоялась премьера первой в России мультипликационной картины Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами».

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