билайн снял фильм к 30-летию компании

билайн выпустил документальный короткометражный фильм «На связи» к 30-летию компании. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе оператора.

В нем рассказывается история одного простого звонка — привычного нам всем действия, за которым стоит труд более 30 тыс. сотрудников билайна. Именно они выступили главными героями фильма.

Картина раскрывает изнанку бизнеса компании и отвечает на вопрос: что на самом деле происходит, когда ты всего лишь нажимаешь команду «Вызов».

«Что стоит за таким простым действием, как телефонный звонок? Это не только техника, а прежде всего люди: талантливые, умные, целеустремленные и просто потрясающие. О них и рассказывает наш фильм», — сказано в описании к видео.

билайн также запустил конкурс к 30-летию компании. С 15 сентября по 6 октября желающие смогут заполнить анкету на сайте и попытаться выиграть миллион рублей. В анкете клиентам предлагают рассказать истории из их жизни, связанные с мобильной связью.