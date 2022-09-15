В Серебряном бору заметили редкую краснокнижную серую цаплю

В московском природном парке Серебряном бор зафиксировали редчайшую птицу — серую цаплю. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отмечает комплекс, птица занесена в Красную книгу Москвы под 0-й категорией редкости. В этот перечень вносятся виды, которые, предположительно, исчезли.

Серую цаплю удалось заснять в водоеме Серебряного бора. Мигрировать эти цапли предпочитают по ночам, а вот днем большую часть времени они проводят на земле.