Столицу Казахстана переименовывают обратно в Астану

Маслихат — городской совет столицы Казахстана — поддержал переименование города из Нур-Султана обратно в Астану. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь в совете состоится голосование, после чего соответствующих документ направят на рассмотрение республиканской ономастической комиссии, которая занимается переименованием топонимов в Казахстане. Накануне комиссия уже поддержала предложение.

«В мировой практике есть такие прецеденты, когда переименовывали назад столицы, государства… Как коренной житель я поддерживаю, чтобы вернулось имя именно Астана, потому что за эти годы она стала действительно узнаваемым брендом», — сказал депутат Аскар Смагулов.

2 сентября депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») казахского мажилиса (нижняя палата парламента) предложили вернуть столице прежнее название Астана. Они объяснили, что это неправильно, «когда при жизни человека его именем называется город», что жители страны не приняли новое название и поэтому нужно вернуть историческую справедливость.

Идею переименовать столицу в Астану поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Однако он отметил, что другие объекты, названные в честь Нур-Султана Назарбаева, не должны быть переименованы, чтобы подчеркнуть решающую роль первого президента в укреплении современной государственности Казахстана.

В последний раз Нур-Султан официально был Астаной в 2019 году, пока в марте столицу Казахстана не переименовали в честь первого президента республики Нур-Султана Назарбаева.

Всего на данный момент название города менялось четыре раза. Изначально он был Акмолинском, затем Целиноградом, Акмолой и Астаной, а сейчас столица называется Нур-Султан.