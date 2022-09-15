В Госдуму внесли законопроект о лишении субсидий прокатчиков за «антипатриотические действия»

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому продюсеров, прокатчиков и кинотеатры могут лишить государственного финансирования, если они осуждают спецоперацию. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Авторы проекта, одним из которых является председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, считают недопустимым, когда те, кто получает полную или частичную господдержку, публично «пропагандируют свои антипатриотические действия». А также «осуждают действия государственной власти и не поддерживают мирное население Донбасса».

В документе сказано, что субсидии не будут выдаваться, если за дискредитацию армии или призывы к санкциям в отношении России привлекались продюсер, прокатчик или хотя бы одно лицо, входящее в творческий состав компании.

То же самое коснется тех, кто имеет неснятую и непогашенную судимость за распространение фейков об армии России. По мнению депутатов, законопроект является «справедливым предложением, отражающим запрос гражданского общества на недопустимость финансирования противников России».