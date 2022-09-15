Армения объявила о достижении перемирия с Азербайджаном

Армения достигла мирных договоренностей с Азербайджаном. Об этом сообщил секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян в эфире Общественного телевидения, пишет «Коммерсант».

Он отметил, что какого‑либо документа или соглашения, готовящегося к подписанию с Баку, пока не существует.

«Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», — сказал Армен Григорян.

Накануне днем премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте сообщил о планах подписать документ, который будет гарантировать его стране «прочный мир и безопасность».

На фоне этого объявления в Ереване начались протесты. По данным корреспондента «Коммерсанта», у здания правительства собрались около 5000–6000 человек, у здания парламента — около 10 тыс. Активисты перекрыли центральный проспект Баграмяна. Позже Пашинян сказал, что его слова были искажены и никакие документы с Баку пока не подписаны.

Вечером 14 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану прекращение огня. 15 сентября миссия ОДКБ во главе с генсеком оценит обстановку в зоне эскалации.