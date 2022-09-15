Премьер-министр Швеции объявила об отставке после поражения ее партии на выборах

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон решила уйти в отставку после поражения ее партии на выборах в парламент. Об этом сообщило NRK.

Политик заявила, что подаст прошение об отставке 15 сентября. «Ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту», — добавила она.

Следующим премьер-министром, как отметило издание, станет лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон. Андерссон же позднее возглавит Социал-демократическую рабочую партию в оппозиции.

«Если выяснится, что у Ульфа Кристерссона не получится [сфомировать правительство], то, конечно, моя дверь открыта. Мы, социал-демократы, готовы сотрудничать со всеми, кто хочет участвовать в решении проблем», — добавила Андерссон.

По итогам парламентских выборов большинство голосов получил правый блок, состоящий из четырех партий. Помимо УКП, в него входят «Шведские демократы», «Либералы» и Христианские демократы.

Правые получили 176 мест в новом правительстве, в то время как партия Андерссон — лишь 173 места. За Социал-демократическую рабочую партию проголосовали около 30,4% граждан, в целом за партии правящего блока — 48,9%.