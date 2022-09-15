Реклама
Новости
Maude Frédérique Lavoie/Unsplash
«Азбука вкуса» начала производить растительное мясо
02:12
Премьер-министр Швеции объявила об отставке после поражения ее партии на выборах
01:26
Ресторан Моргенштерна* закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм
00:32
Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор снимется в фильме «Gran Turismo»
вчера в 23:35
Наоми Уоттс пугает детей в отрывке из триллера «Спокойной ночи, мамочка»
вчера в 23:12
WSJ: рилсы в инстаграме* собирают почти в десять раз меньше часов просмотров, чем ролики в тиктоке
вчера в 22:31
THT Music/YouTube
На ютьюбе появился документальный фильм о московском клубе Powerhouse
вчера в 22:13
«ДДТ» сняла клип на песню «В раю одиноко» из нового альбома
вчера в 21:52
Базовая версия The Sims 4 станет бесплатной с 18 октября
вчера в 21:38
Сентябрьский концерт «ДДТ» в Петербурге перенесли на май 2023 года
вчера в 21:17
На Дауни-младшего подали в суд, похороны Елизаветы II покажут в кино и другие новости дня
вчера в 20:49
Дайджест
Изменения климата ведут на «территорию уничтожения»: отчет Всемирной метеорологической организации
вчера в 20:49
В Азербайджане заблокировали TikTok
вчера в 20:31
В России вырос спрос на китайские смартфоны
вчера в 20:30
Из телеграм-канала Вячеслава Гладкова
Жителей белгородского села Красный Хутор эвакуируют из‑за обстрелов со стороны Украины
вчера в 19:04
КПРФ обратилась в СК из‑за публикации фейкового письма Зюганова о Кадырове, адресованного Путину
вчера в 18:55
Чарли Ханнам в роли сбежавшего преступника в трейлере сериала «Шантарам»
вчера в 18:31
В «Открытых студиях» «Винзавода» запустят галерею ASAP в метавселенной Spatial
вчера в 18:21
Шпионы и взломы: о чем экс-глава отдела безопасности Twitter рассказал американским конгрессменам
вчера в 18:20
iyus sugiharto/Unsplash
Zoom хочет создать свои почту и календарь на фоне падения акций, чтобы конкурировать c Google
вчера в 18:17
Премьер-министр Швеции объявила об отставке после поражения ее партии на выборах
Юлия Онодэра
Вчера в 22:26

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон решила уйти в отставку после поражения ее партии на выборах в парламент. Об этом сообщило NRK.

Политик заявила, что подаст прошение об отставке 15 сентября. «Ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту», — добавила она.

Следующим премьер-министром, как отметило издание, станет лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон. Андерссон же позднее возглавит Социал-демократическую рабочую партию в оппозиции.

«Если выяснится, что у Ульфа Кристерссона не получится [сфомировать правительство], то, конечно, моя дверь открыта. Мы, социал-демократы, готовы сотрудничать со всеми, кто хочет участвовать в решении проблем», — добавила Андерссон.

По итогам парламентских выборов большинство голосов получил правый блок, состоящий из четырех партий. Помимо УКП, в него входят «Шведские демократы», «Либералы» и Христианские демократы.

Правые получили 176 мест в новом правительстве, в то время как партия Андерссон — лишь 173 места. За Социал-демократическую рабочую партию проголосовали около 30,4% граждан, в целом за партии правящего блока — 48,9%.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Магдалена Андерссон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение