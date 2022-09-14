Ресторан Моргенштерна* закрыли на 90 суток за нарушение санитарных норм

Тверской суд Москвы приостановил на 90 суток работу ресторана «Кайф и точка», соучредителем которого числится рэпера Моршенштерн*. Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщил ТАСС.

В заведении обнаружили нарушения по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Будет ли команда Моргенштерна* подавать апелляцию, неизвестно.

По информации Рен ТВ, в ресторане не соблюдали в том числе правила пожарной безопасности: в помещении не было второго эвакуационного выхода, а датчики пожарной сигнализации оказались заклеены.

Кроме того, в прокуратуре сообщали о нарушениях законодательства об обороте алкогольной продукции. В чем именно заключались эти нарушения, не уточнялось.

Mash писал, что в заведении не нашли документы на продукты и посудомоечную машину, а повара не соблюдали температурный режим при приготовлении еды.

Ранее Моргенштерн* заявлял, что намерен закрыть ресторан в Москве из‑за «давления». По мнению рэпера, его юристы «по каким‑то непонятным причинам» проиграли «очередной» суд.

В ноябре прошлого года глава СК Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна* в торговле наркотиками в соцсетях, после чего в ресторан артиста пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу. Сам рэпер покинул страну. В мае 2022-го ресторан Моргенштерна оштрафовали на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии.

*Моргенштерн внесен Минюстом с список физлиц-иноагентов.