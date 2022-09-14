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Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор снимется в фильме «Gran Turismo»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:35

Американский актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа в сериале «Очень странные дела», снимется в фильме «Gran Turismo». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину поставит режиссер «Района № 9» и «Робота по имени Чаппи» Нил Бломкамп. Он выпустит фильм в сотрудничестве с Sony Pictures и PlayStation Productions. В основу ленты, как можно догадаться, ляжет видеоигра Gran Turismo.

Сценарий картины написали по мотивам реальных событий Джейсон Холл и Зак Бейлин. Они рассказали историю о подростке-поклоннике Gran Turismo, чьи игровые навыки позволили ему стать профессиональным гонщиком.

Харбор исполнит в будущем фильме роль наставника главного героя: он предстанет в образе волителя на пенсии, который учит подростка водить автомобиль. Кто сыграет центрального персонажа, пока неизвестно.

Продюсерами ленты станут Асад Кизилбаш и Картер Свон, Дуг Белград и Дана Брунетти, а также создатель игры Казунори Ямаучи и сам Холл. Премьера картины намечена на 11 августа 2023 года.

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