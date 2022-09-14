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На ютьюбе появился документальный фильм о московском клубе Powerhouse
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:13

В сети появился документальный фильм о московском клубе Powerhouse, снятый режиссером Давидо Бинтсене вместе с креативным продюсером Иваном Симаевым и сценаристом Антоном Кудиновым. Его опубликовали на ютьюб-канале «THT Music».

Мы не можем дать ссылку на видео, так как в фильме «Powerhouse Moscow. История Дома» есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором.

В ленте рассказывается история особняка, в котором расположено заведение, а также история создания проекта, объединившего сотни современных музыкантов. В частности, основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик поделился, как разрабатывался дизайн клуба.

«Мы хотели сделать место для новой волны музыкальной и, соответственно, взять самую молодую аудиторию и вырастить ее. Что достаточно безумно и сложно оказалось», — отметил Алгоритмик.

Помимо него, в фильме приняли участие многие артисты, среди которых — Saluki, Cream Soda, Карина Истомина, МС Сенечка, Петар Мартич, Lovanda, КазусКома, Sandra Frakenberg, Алина Голубева, «Всигме», Игорь Яковенко.

Они рассказали, как в Powerhouse выступают музыканты самых разных поколений и жанров, как они сосуществуют в одном пространстве и к какому творческому симбиозу это приводит.

Отдельно команда Powerhouse поделилась тем, как клуб пережил пандемию COVID-19. В здании особняка образовалась коммуна, где жили около десяти человек, в том числе сам Алгоритмик.

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