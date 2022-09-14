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WSJ: рилсы в инстаграме* собирают почти в десять раз меньше часов просмотров, чем ролики в тиктоке
Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:31

Короткие ролики в инстаграме*, аналогичные тиктокам, — рилсы — собирают 17,6 млн часов просмотров в день. Это всего лишь 8,9% от показателя его китайского конкурента, у которого 197,8 млн часов, выяснил The Wall Street Journal, ознакомившись со внутренними документами Meta*.

В отчете компании Марка Цукерберга говорится, что вовлеченность пользователей в рилсы падает: за месяц до публикации документа показатель снизился на 13,6%. В апрельском отчете Meta есть данные, что люди в инстаграме проводят лишь 20% времени за просмотрами рилсов. При этом пресс-секретарь Meta Деви Нарасимхан назвала цифры газеты устаревшими и даже опровергла их, заявив, что интерес к рилсам увеличивается от месяца к месяцу.

Согласно материалам WSJ, лишь 20% авторов делятся рилсами, а 30% видео берутся с других платформ — в первую очередь, из тиктока. Такие позаимствованные ролики из‑за алгоритмов соцсети теряют рейтинг и реже попадают в выдачу пользователям.

С 2019-го по 2021 год инстаграм вырос на 11%, а тикток — на 67%. У инстаграма есть примерно 11 млн американских авторов, но только 20,7% из них публикуют рилсы каждый месяц, хотя рекламные доходы от платформы в семь раз выше, чем от тиктока.

В ноябре прошлого года инстаграм предлагал блогерам до 35 тыс. долларов за публикацию рилсов. Тогда одному из креаторов, чей ролик за месяц собрал 9,82 млн просмотров, выплатили 5500 долларов, другому — 8500 долларов за 9,28 млн за тот же период. Пользователь Reddit рассказывал, что соцсеть заплатила ему 35 тыс. долларов за видео, которое посмотрели 58,3 млн раз.

Для привлечения пользователей к созданию рилсов Meta выделила миллиард долларов. Из них авторам коротких роликов выплатили пока что 120 млн.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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