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Сентябрьский концерт «ДДТ» в Петербурге перенесли на май 2023 года
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:17

Концерт группы «ДДТ», который должен был пройти 24 сентября в Петербурге, перенесли на 27 мая 2023 года «по независящим от организатора причинам». Об этом сообщается в телеграм-канале «Газпром арены».

Все ранее приобретенные билеты действительны и не требуют обмена, уточняется в сообщении. Однако тем, кто не сможет прийти на концерт в следующем году, предложили вернуть деньги через сайт футбольного клуба «Зенит».

Этим летом большой московский концерт «ДДТ», намеченный на 10 июня, тоже перенесли на год из‑за отсутствия согласования со столичным Департаментом региональной безопасности. Новой датой установили 17 июня 2023 года.

Группа связала перенос со своей общественной позицией. При этом ее концерты на «Открытие-арене» в Москве переносят уже третий год подряд: в 2020 и 2021-м мероприятие было отложено из‑за ситуации с коронавирусом.

После начала российской спецоперации на территории Украины лидер «ДДТ» Юрий Шевчук несколько раз осудил военные действия со сцены (за одно из высказываний он был оштрафован на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии). «Фонтанка» писала, что коллектив внесли в негласный список музыкантов, чьи выступления в России сочли нежелательными.

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