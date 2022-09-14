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В Азербайджане заблокировали TikTok
Юлия Онодэра
Сегодня в 17:31

В Азербайджане на время заблокировали видеосервис TikTok из‑за публикаций, которые «бросают тень на успехи» армии страны. Об этом заявили в азербайджанской Службе государственной безопасности.

Там отметили, что видео в соцсети «содержат военную тайну и направлены на создание в обществе ложного мнения». В службе добавили, что призывают граждан «не верить подобной недостоверной информации».

Ведомство заявило, что подало ходатайство о приостановке работы TikTok, и подчеркнуло, что информация в соцсети рассчитана «на создание паники среди населения».

Власти порекомендовали гражданам «ссылаться только на официальную информацию государственных учреждений» при оценке событий, связанных с конфликтом Азербайджана и Армении.

Этот конфликт обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила азербайджанские войска в обстреле населенных пунктов на юго-востоке страны. Азербайджан же, напротив, заявил, что за вооруженное столкновение ответственна армянская сторона.

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