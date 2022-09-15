«Билайн» запустит конкурс к 30-летию компании с главным призом в миллион рублей

Мобильный оператор «Билайн» запустит конкурс для клиентов к 30-летнему юбилею бренда. Он будет называться «Твоя история с „Билайном“», рассказали в пресс-службе компании.

С 15 сентября по 6 октября желающие смогут заполнить анкету на сайте и попытаться выиграть миллион рублей. В анкете клиентам предлагают рассказать истории из их жизни, связанные с мобильной связью.

«Наверняка у каждого из нас есть история одного важного звонка или неожиданной СМС, которые невероятным образом повлияли на ход событий и остались в памяти на всю жизнь. Именно такими историями „Билайн“ призывает поделиться своих клиентов», — отметили в компании.

150 лучших историй будут опубликованы. За наиболее понравившиеся из них можно будет проголосовать на сайте с 10 по 16 октября. В полуфинал конкурса выйдут 30 авторов, а в суперфинал — пять.

Режиссерские группы помогут участникам доработать рассказы для их презентации перед жюри. Пятерка финалистов получит 30 лет связи без абонентской платы. Победитель конкурса станет известен 8 декабря в Москве.