«Открытые студии» «Винзавода» запустят галерею ASAP в метавселенной Spatial

Резидентка «Открытых студий» «Винзавода» Полина Абина вместе с художником Алексеем Себякиным запустит галерею ASAP в метавселенной Spatial. Об этом «Афиша Daily» узнала от ее создателей.

Первым делом художники представят проект «Fog of Time», исследующий границы предпочтительного будущего человеческого вида в контексте усиливающихся глобальных кризисов. При его создании Себякин прибегал к фотографии и помощи искусственного интеллекта, алгоримической обработке изображений и 3D-графике.

«Возможно, через тысячелетия человеческому виду удастся объединиться с окружающей средой в гармоничные структуры. А быть может, „объединение“ возможно только в виде атомов в эпицентре ядерного взрыва, или глобальные потоки данных, проанализированные совершенным искусственным интеллектом, позволят создать такую комфортную среду, что потребностей, кроме питания, не останется. Проект „Fog of Time“ предлагает взгляд на некоторые из „возможных будущих“», — рассказал он.

«Fog of Time» и галерея ASAP войдут в специальную программу восьмого сезона «Открытых студий». Попасть на открытие выставочного сезона 20 сентября можно бесплатно после регистрации.

«Галерея ASAP появилась на фоне нестабильности существующего мира. Наша цель — поиск альтернативных способов потребления реальности. Мы хотим создать мост в общении между заинтересованными в современном искусстве людьми, но отдаленными друг от друга. Галерея будет работать в миксе диджитал- и аналогового искусства, проводя экспериментальные проекты в нефизическом пространстве одновременно с их физическими проявлениями», — отметила Полина Абина.

Ранее художница уже открывала персональные проекты в метавселенных: два проекта были запущены во время участия Полины в «Открытых студиях» «Винзавода». Их смогли оценить не только посетители студий, но и онлайн-гости из разных стран.