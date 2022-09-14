Zoom хочет создать свои почту и календарь на фоне падения акций, чтобы конкурировать c Google

Zoom планирует выпустить собственные электронные почту и календарь, чтобы конкурировать с Microsoft и Google. The Information со ссылкой на знакомый с планами компании источник пишет, что сервисы могут анонсировать на конференции Zoomtopia в ноябре.

«Миллионы людей присоединяются к онлайн-встречам с помощью приложения Zoom, щелкая по ссылкам на встречи в цифровых календарях или в почтовых службах Microsoft и Google. Это представляет большую уязвимость для Zoom, поскольку Microsoft и Google упрощают клиентам проведение виртуальных встреч через собственные конкурирующие приложения для видеоконференций», — говорится в заметке издания.

Zoom более двух лет разрабатывал почту и календарь и никому об этом не сообщал. По словам собеседника, внутри компании новые сервисы называют Zmail и Zcal. Официального комментария от компании получить не удалось.

Zmail и Zcal (допустим, сервисы будут называться именно так) должны стать основой платной подписки, заявил источник. Но готовы ли пользователи, проводящие видеозвонки в Zoom, переходить на его почту и календарь и бросить лидирующие в этом сегменте Microsoft и Google, неясно.

Zoom стремится удержать пользователей на своих площадках и составить конкуренцию двум техногигантам. За год акции компании упали на 72%, выручка за финансовый квартал, завершившийся 31 июля, выросла на «разочаровывающие и ниже ожиданий» 1,1 млрд долларов (лишь на 8%).